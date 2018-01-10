التجارة تضبط مجموعة تسويق شبكي تمارس الاحتيال

الرياض- البلاد

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار مجموعة من المسوقين لشركة كيونت تقوم بالتسويق الشبكي تمارس من خلالها عملية الاحتيال التسويقي، أثناء اجتماع لهم في أحد فنادق الرياض برئاسة أحد الوافدين، ومشاركة عدد من الشباب والفتيات الذين تمت دعوتهم من قبل الشركة للتغرير بهم وإيهامهم بمغريات الكسب السريع.

وقامت الوزارة بمساندة الحملة الأمنية المشتركة بالوقوف على مقر الاجتماع ، وضبط رئيس الشبكة خلال قيامه بالتعريف بالشركة وطريقة عملها، وكيفية دعوة أشخاص للانضمام ليقوموا بالتسويق الشبكي، مما يعد مخالف لأنظمة الدولة بصفته من طرق الاحتيال المالي والإيهام بخدعة الأرباح.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد جددت تحذيرها من التسويق الهرمي أو الشبكي، لكونه نشاطاً مضللاً، مؤكدة أن مثل هذه الأنشطة فيها تغرير بالمستهلكين بإيهامهم بأن هناك مكاسب كثيرة تتحقق من هذا الأسلوب التسويقي، الذي تم منعه في المملكة. وأكدت الوزارة مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في أي نشاط تسويقي مشبوه، داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.