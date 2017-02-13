“التجارة” تضبط مخابز خالفت الأوزان المحددة للخبز في عدة مناطق

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن ضبط مخالفات لعدد من المخابز في مختلف مناطق المملكة خلال الايام الماضية، خالفت قرار الوزارة بشأن الأوزان المقررة للخبز المفرود والصامولي بحد أدنى 510جرام للريال الواحد

وقالت الوزارة على حسابها في تويتر إن فرق الرقابة أوقعت خلال جولاتها في أبها وخميس مشيط وبشه الخرج

وادي الدواسر، عفيف، رماح، الجمش ، بمخالفات فورية على مخابز خالفت الوزن النظامي للخبز والزمتها بالوزن المحدد

وأشارت إلى أن رجال الرقابة ضبطوا أمس مخابز مخالفة للقرار في جدة والزلفي وأبها

إضافة إلى 4 مخابز في الرياض ومخبز آلي في المنطقة الشرقية