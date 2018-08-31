«التجارة» تُشهر بوافدين ومواطن أدينوا بجريمة التستر التجاري

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن وثلاثة مقيمين من جنسية عربية أدينوا بجريمة التستر التجاري بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضدهم إثر ثبوت تورط المواطن في التستر على المقيمين وتمكينهم من العمل لحسابهم الخاص عبر مؤسسته التي تزاول نشاط التجارة في الأدوات المكتبية والمدرسية ومعامل المختبرات.

وتضمن الحكم فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري في محل المخالفة، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليهم عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لتلقي وزارة التجارة والاستثمار معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري في مؤسسة للأدوات واللوازم المدرسية والمكتبية بحي المربع وسط مدينة الرياض وبناء عليه قامت الفرق التفتيشية للوزارة بأعمال التحري والتفتيش حيث ضبط مأموري الضبط القضائي للوزارة مستندات وأوراق رسمية تثبت تمكين المواطن المتستر للمتستر عليهم من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابهم الخاص.