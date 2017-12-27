«التجارة» تُطلق 10 خدمات إلكترونية للشركات

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار 10 خدمات إلكترونية في النسخة المطورة للنظام الإلكتروني للشركات، وبذلك بات بإمكان المستفيدين الوصول لجميع خدمات الشركات الإلكترونية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للشركات.

وتأتي الخدمة امتداداً للمبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة

لخدمات الأعمال لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري في المملكة

وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتحفيز بيئة الاستثمار.

وتتمثل هذه الخدمات الإلكترونية في خدمة تأسيس الشركات، وتجديد سجلاتها التجارية

وتمكين المستفيدين من حجز الاسم التجاري فورياً أثناء تأسيس عقد الشركة

بالإضافة إلى خدمات تحديث سجل المساهمين، والاشتراك بالغرف التجارية، وتعديل عقود الشركاء

وتحديث البيانات، ونظام الجمعيات الإلكتروني، والتفاويض الإلكترونية، والنشر في صحيفة أعمالي.

ويتميز النظام الإلكتروني الجديد بتصميم حديث يعكس اهتمام الوزارة بإثراء تجربة المستخدم

وجعل استخدام خدماتها سهلة وميسرة، كما يسهل على المستخدمين الوصول لخدمات الشركات.