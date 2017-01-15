التجارة : 360 شركة لم تودع قوائمها المالية

جدة ــ البلاد

قالت وزارة التجارة والاستثمار: إن نحو 1080 شركة مساهمة مدرجة في السوق المحلية، أودعت قوائمها المالية عبر برنامج “قوائم”، من أصل نحو 1440 شركة، فيما تخلف أكثر من 360 شركة عن الإيداع في المنصة الإلكترونية

ووفقاً لإحصائية لوزارة التجارة والاستثمار توجد 161 شركة شطب سجلها الاستثماري نظرا لإفلاسها.

وقال مدير برنامج قوائم والمشرف العام على وكالة التجارة الداخلية في وزارة التجارة والاستثمار سهيل أبانمي: إن الشركات المودعة في برنامج قوائم، تمثل ما نسبته نحو 75 في المائة من معظم شركات السوق، تشكل الشركات المساهمة منها 97 في المائة.

وأضاف: إن الشركات التي لم تودع حتى الآن هي في الأغلب الأصغر حجما، وجميع الشركات التي لم تلتزم بإيداع قوائمها المالية معرضة لإيقاف الخدمات لدى الوزارة.

ودعت الوزارة في نوفمبر الماضي، الشركات التي لم تودع قوائمها المالية للعام المالي 2015م عبر برنامج “قوائم” إلى سرعة إيداعها والالتزام بأحكام نظام الشركات والتعليمات الصادرة من الوزارة، حتى لا تكون عرضة للعقوبات المقررة في المادة (213) من نظام الشركات.

وطالبت الوزارة حينها الشركات بالالتزام بإيداع القوائم المالية لها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني “قوائم” من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني qawaem.sa، واستجابت عديد من الشركات لذلك.