التحاق 1200 متدرب مستجد بالكلية التقنية في جدة

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التحق أكثر من 1200 متدرب مستجد اليوم , في البرنامج التدريبي بالكلية التقنية بمحافظة جدة لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس (صباحي – مسائي)

في تخصصات الإنتاج والتبريد والتكييف , وتقنية المحركات والمركبات , والإدارة المكتبية

والمحاسبة , و التسويق , والقوى الكهربائية , والمدني والمعماري , والفندقة والسفر والسياحة .

وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي , أن الكلية أكملت استعداداتها للفصل التدريبي الثاني

وبدأت بتهيئة المتدربين ضمن برنامج اليوم التقني للمستجدين الهادف إلى تعريف المتدرب الجديد

بالبيئة التدريبية وإمكاناتها وكيفية الاستفادة منها.

وبين السريعي أن الكلية ستمضي قدما في مواكبة المتغيرات التقنية واحتياجات سوق العمل

وتوفير بيئة تدريب آمنة وبرامج تتوافق مع معاير جودة التدريب العالمية في مختلف الاتجاهات لتحقيق مبادرات المؤسسة العامة

للتدريب التقني والمهني نحو رؤية المملكة 2030 مشيرا إلى أن الكلية تسعى لإيجاد شراكات حقيقية مع عدد من الجهات

الحكومية والخاصة لتوظيف متدربي الكلية بعد تخرجهم .