التحالف : إعفاء العسكريين المشمولين بالأمر الملكي لا يتعلق بالقانون الدولي الإنساني

أوضح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي أن العفو الملكي بشأن العسكريين المشاركين في عمليات إعادة الأمل يتعلق بالجزاءات الانضباطية والسلوكية فقط.

وأكد المالكي أن العفو الملكي لا ينطبق على أي جريمة واردة في القانون الدولي الإنساني.

وقال المالكي في بيانٍ صدر اليوم: “إن قيادة القوات المشتركة للتحالف اطلعت على ما تم تداوله بخصوص العفو الملكي بشأن العسكريين المشاركين في عمليات إعادة الأمل، وبالرجوع للأمر السامي الكريم يتضح أن الأمر السامي الصادر بالعفو محدد وواضح، حيث إنه يتعلق بالجزاءات الانضباطية والسلوكية ولا ينطبق على أي جريمة واردة في القانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن قيادة التحالف تؤكد التزامها التام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية والاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.