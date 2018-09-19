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التحالف : إعفاء العسكريين المشمولين بالأمر الملكي لا يتعلق بالقانون الدولي الإنساني

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / محرم / 1440 هـ      19 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أوضح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي أن العفو الملكي بشأن العسكريين المشاركين في عمليات إعادة الأمل يتعلق بالجزاءات الانضباطية والسلوكية فقط.

وأكد المالكي أن العفو الملكي لا ينطبق على أي جريمة واردة في القانون الدولي الإنساني.

وقال المالكي في بيانٍ صدر اليوم: “إن قيادة القوات المشتركة للتحالف اطلعت على ما تم تداوله بخصوص العفو الملكي بشأن العسكريين المشاركين في عمليات إعادة الأمل، وبالرجوع للأمر السامي الكريم يتضح أن الأمر السامي الصادر بالعفو محدد وواضح، حيث إنه يتعلق بالجزاءات الانضباطية والسلوكية ولا ينطبق على أي جريمة واردة في القانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن قيادة التحالف تؤكد التزامها التام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية والاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.

ibrahim

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