التحالف الدولي: إطلاق إيران لصواريخ باليستية في سوريا يمثل تهديد للجنود الأمريكيين

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شون رايان، أن أي هجمات تفتقر إلى التنسيق أو الإخطار العسكري المسبق على غرار الضربات الصاروخية التي شنتها إيران أمس على شرق سورية من شأنها أن تعرض حياة الجنود الأميركيين المنتشرين في المنطقة للخطر.

وأضاف راين في مؤتمر صحافي اليوم أن قوات التحالف تقيم حالياً الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتلافي أي أخطار مستقبلية مشابهة، وأن القوات الأميركية لم تكن في خطر خلال الإطلاق الصاروخي الإيراني، لكنه قال ” إن ذلك يشكل تهديداً”.

وتحدث راين عن الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي، مؤكداً أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به، وأن العمل مستمر لحرمان داعش من الأراضي التي يسيطر عليها.

وأضاف المتحدث باسم التحالف “إن العمل جار مع موسكو من أجل منع أي تصعيد في سورية”، مشيراً إلى أن تسلم النظام السوري منظومات حديثة للدفاع الجوي من طراز اس-300 الروسية لا يغير أي شيء”.