التحالف الدولي: 6 أشهر لتحرير الموصل والرقة

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عواصم- وكالات

أعلنت قيادة التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، أنه من المفترض أن تتم استعادة مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية من سيطرة تنظيم “داعش” في غضون الأشهر الستة المقبلة.

وقال الجنرال ستيفن تاونسند قائد التحالف الدولي في بغداد إنه يتوقع إتمام عزل مدينة الرقة خلال أسابيع.

وحول معركة استعادة الموصل بأكملها، أضاف تاونسند أن الجيش العراقي لا يزال في طور تحضير قواته وتوزيعها قبل الدفع باتجاه غرب الموصل، الذي لا يزال تحت سيطرة التنظيم، ولكن توقع أن تبدأ عملية الاقتحام “في الايام القليلة المقبلة”.

من جهة أخرى قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا قدمت خطة مفصلة لطرد تنظيم داعش من مدينة الرقة معقله في شمال سوريا وإن هناك مناقشات جارية لهذا الأمر.

وأضاف المتحدث إبراهيم كالين لقناة (إن.تي.في) التلفزيونية أن التنسيق مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة بشأن الضربات الجوية في الأيام العشرة الماضية كان أفضل وأن الأولوية بالنسبة لأنقرة هي إقامة منطقة آمنة بين بلدتي اعزاز وجرابلس السوريتين.