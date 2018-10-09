التحالف العربي يقضي على تهريب الأسلحة والمقاتلين المرتزقة

وجه تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربة قاسمة لميليشيا الانقلاب الحوثية، بعد تحرير الجزر اليمنية التي كان يستخدمها عناصر الحوثي في تهريب الأسلحة والمقاتلين المرتزقة

ونفذ التحالف عمليات عسكرية دقيقة في السواحل والجزر اليمنية، ما شكل غطاءً أمنياً للساحل الغربي، للحد من تهريب الأسلحة، ومكن السلطات الشرعية من استعادة السيطرة على غالبية الجزر والمناطق الساحلية، ابتداء من مضيق باب المندب، ومروراً بميناء المخا، وصولاً إلى ميناء ميدي في محافظة حجة.

وخاصة بعد محاولات الحوثي بدعم من إيران من الاستيلاء على عدد الجزر المتناثرة في المياه الإقليمية اليمنية والبحر العربي والبالغ عددها 216 جزيرة، يتواجد معظمها في البحر الأحمر بعدد 107 جزيرة، والباقي في خليج عدن والبحر العربي، منها 17 جزيرة مأهولة بالسكان، و199 غير مأهولة بالسكان بحسب تقرير إحصائي من الجهاز المركزي للإحصاء اليمني.

وكانت ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران تستخدم تلك الجزر لتهريب الأسلحة تحت غطاء أنشطة مختلفة مثل التجارة أو الصيد، وتمكن التحالف من ضبط الكثير من مخازن الأسلحة التي تستخدمها الميليشيا في هذه الجزر.

كما استخدمت ميليشيا الانقلاب تلك الجزر في تهريب المرتزقة من المقاتلين الأفارقة وبعض العناصر العسكرية الإيرانية، وهو ما أكده اللواء ركن قائد قوات الاحتياط في الجيش اليمني الوطني سمير الحاج، في تصريحات سابقة والتي أشار فيها إلى أن الانقلابين يستخدمون الجزر اليمنية لتهريب الأسلحة من إيران.

وكان لعملية «الرمح الذهبي» التي نفذها تحالف دعم الشرعية لتحرير الساحل الغربي الأثر الكبير في القضاء على عمليات التهريب التي كانت تقوم بها ميليشيا الانقلاب على مراكب الصيد ، ومنع دخول دخول عشرات العناصر الإيرانية لليمن بجوازات سفر وبطاقات شخصية يمنية، عبر تلك الموانئ قبل تحريرها، وهي العمليات التي كانت تدعم الانقلابين عسكرياً.