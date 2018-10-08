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التحالف : الميليشيات الحوثية تعرقل الجهود الإنسانية لصالح السوق السوداء

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / محرم / 1440 هـ       8 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قال المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى، أن الاقتصاد اليمني ما يزال يعاني من المشكلات بسبب الانقلاب الحوثي الذى يعرقل جميع الجهود الإنسانية لصالح السوق السوداء

وشدد المالكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين على  أهمية أن تقوم المنظمات الدولية بتحويل المبالغ المالية عبر البنك المركزي اليمني

وقال المالكى أن المملكة تواصل تقديم المساعدات للشعب اليمني، وأن جهود التحالف في دعم العمليات الإنسانية في اليمن مستمرة ، مضيفا أن قوات الشرعية تواصل تقدمها في مختلف الجبهات

وأكد أن ميليشيا الحوثي تنتهك القانون الدولي والإنساني بالاعتداء على مخيمات النازحين

ibrahim

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