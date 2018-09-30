التحالف : تدمير زورقين حوثيين حاولا استهداف ميناء جازان

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن منظومة القوات البحرية الملكية السعودية رصدت محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لاستهداف ميناء جازان .

وبين العقيد المالكي أنه في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة (0450) والساعة الخامسة وخمس دقائق (0505)فجر اليوم رصدت منظومة القوات البحرية الملكية السعودية تحرك زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد باتجاه ميناء جازان وتم اعتراضهما وتدميرهما بحسب قواعد الاشتباك مما تسبب في أضرار مادية طفيفة.

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيدٍ من حديد كل من يتورط بأعمال إرهابية تهدد سلامة أمن المواطنين والمقيمين ومقدرات المملكة الاقتصادية والحيوية، وأن هذه الأعمال العدائية لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها والمتورطين بالتخطيط والتنفيذ لها.