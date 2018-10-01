التحالف: فندنا انتهاكات الحوثي برسالة للأمم المتحدة

أكد تحالف دعم الشرعية في ‎اليمن وجود انقسام في المجتمع الدولي حول تقرير الخبراء في مجلس حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد، تركي المالكي، إن التحالف فنَّد انتهاكات الميليشيات الحوثية من خلال رسالة وجهها إلى الأمم المتحدة.

وأضاف المالكي في مؤتمره الصحفي أن كل المنافذ في اليمن تعمل بكامل طاقاتها الاستيعابية.

وجدد المالكي تأكيد التحالف والحكومة اليمنية على رفض تقرير الخبراء بشأن حقوق الإنسان في اليمن.

وشدد المالكي على ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة مع انتهاكات الميليشيات.

وقال المالكي إن جميع أعمال الميليشيات الحوثية تزيد من معاناة الشعب اليمني.

وأشار المالكي إلى أن قوات التحالف تتصدى لمحاولات الحوثي عرقلة الملاحة البحرية.