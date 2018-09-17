التحالف : كافة المنافذ الإغاثية لليمن تعمل بكامل طاقتها

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، الاثنين، إن كافة المنافذ الإغاثية لليمن تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، مشدداً على أن العمليات في اليمن تجري وفق القانون الدولي والإنساني.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في الرياض، أن قيادة التحالف يعطي التصاريح لكافة السفن أياً كانت.

وأوضح المالكي أنه عند حدوث أي اشتباه في خرق قوانين الاشتباك يتم إحالة الحادث إلى فريق تقييم الحوادث المشترك.

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أن قوات التحالف نفذت عمليات عدة في حجة وسيطرت على مناطق عدة.

وأشار المالكي إلى أن منظمات الأمم المتحدة لم تتحرك ضد انتهاكات ميليشيات الحوثي في الحديدة.

وقال المتحدث باسم التحالف أن ميليشيات الحوثي قصفت واقتحمت صوامع حبوب تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الحديدة.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً تواصل استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية وغالبيتها تطلق من صعدة وعمران.

ولفت المالكي إلى أن الميليشيات أطلقت 198 صاروخا باليستيا على المناطق الآهلة بالسكان في السعودية منذ بدء الأزمة في اليمن.