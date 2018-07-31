التحالف : مليشيا الحوثي تعطِّل حركة الملاحة البحرية بميناء الحديدة

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن مليشيا الحوثي الإيرانية تعرقل حركة الملاحة البحرية بميناء الحديدة.

وأضاف التحالف أن عرقلة مليشيا الحوثي حركة الملاحة ترجع إلى سوء إدارتها لميناء الحديدة، مشيراً إلى أن ذلك سيتسبب بكارثة بيئية تمنع وصول المساعدات.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن تعطيل دخول المواد الغذائية عبر الميناء يزيد معاناة اليمنيين.

وذكر التحالف أن سفينة اصطدمت بقاع القناة أثناء دخولها ميناء الحديدة.

وقال التحالف إن السفينة إليسيوس ELISSEOS اصطدمت بقاع القناة أثناء دخول ميناء الحديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قد قال إن مليشيا الحوثي الموالية لإيران تعطل وصول سفن المساعدات إلى ميناء الحديدة، لتواصل بذلك تأزيمها للوضع الإنساني باليمن.

وأضاف في المؤتمر الصحفي للتحالف العربي إن التصاريح البحرية والجوية تهدف إلى تأمين حاجيات اليمنيين الضرورية.

وتابع: إن جهوداً إنسانية جرى اتخاذها لتقديم المساعدات وحماية المدنيين اليمنيين.

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى تدمير 5 آلاف لغم، بإشراف من قيادة المنطقة الخامسة اليمنية والقوة السودانية وسلاح المهندسين في السعودية، قام الحوثيون بزراعتها في مناطق مختلفة من اليمن.

وأوضح أن صعدة أصبحت نقطة لتخزين وإطلاق الصواريخ البالستية التي تستهدف المملكة العربية السعودية.

وأكد حرص التحالف العربي على ضمان حرية وسلامة الملاحة في باب المندب.