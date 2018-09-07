التحالف: منحنا تصريحاً لطائرة الحوثيين المتوجهة إلى جنيف

جدة ــ وكالات

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن التحالف أعطى تصريحا لطائرة وفد مليشيا الحوثي المتوجهة إلى محادثات جنيف 3، والتي تأجيلت إلى اليوم الجمعة بسبب مماطلة مليشيا الحوثي.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “مليشيا الحوثي تتبع النهج الإيراني في عدم الجدية بأي محادثات”.

وأوضح أن “مليشيا الحوثي لا تملك القرار فيما يتعلق بالجوانب السياسية والتحركات العسكرية؛ فهي مجرد أداة في يد إيران ومليشيات حزب الله اللبناني”.

وكان من المقرر أن تنطلق الطائرة الأممية من مطار صنعاء إلى مسقط، لأخذ رئيس الوفد الحوثي الموجود هناك، محمد عبدالسلام، وعضو الوفد “عبدالملك العجري”، إلا أن المليشيا الحوثية قامت في اللحظات الأخيرة بتغيير موقفها من السفر، واشترطت أن يغادر الوفد عبر طائرة عمانية.

وتخضع الطائرات الأممية التي تقلع من مطار صنعاء لتفتيش روتيني من قبل فريق الأمم المتحدة، إلا أن مليشيا الحوثي، أصرت على ضرورة توجه الطائرة العمانية من صنعاء إلى مسقط بشكل مباشر، ودون أي توقف.

وحسب المصادر، فقد تسعى المليشيا الحوثية لابتزاز الأمم المتحدة للسماح للطائرة العمانية بالوصول إلى صنعاء لنقل الوفد المفاوض، من أجل نقل أكثر من 200 جريح كانوا يتلقون العلاج في مسقط، وغالبيتهم من قيادات الصف الأول، بالإضافة إلى نقل جرحى جدد من صنعاء إلى سلطنة عمان.

وتسعى المليشيا الحوثية إلى نقل العشرات من قيادات الصف الأول الذين أصيبوا في معارك صعدة الأخيرة للعلاج في مسقط وطهران، ووفقا للمصادر، فإن إصرار المليشيا الحوثية على رحلة مباشرة لا تخضع للتفتيش، يكشف عن أن الجرحى هم من القيادات الإرهابية المطلوبة للتحالف العربي.

واستنكرت الحكومة الشرعية تضليل المليشيا الحوثية للرأي العام بتبرير تنصلها عن الحضور إلى جنيف، بعرقلة استخراج التصريح.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، إن تنصل الحوثيين من التزاماتهم للمبعوث الأممي بالانخراط البناء في المشاورات، يؤكد عدم جديتهم في الحوار، والعمل على إحلال السلام ومساعيها لكسب المزيد من الوقت بغرض ترتيب صفوفها والعمل على إطالة أمد الأزمة والحرب.

وقال الوزير اليمني في سلسلة تغريدات على تويتر: “مساعي المليشيا الحوثية الإيرانية لإفشال جهود المبعوث الأممي ومشاورات جنيف، تنفيذ واضح لإملاءات إيران وحزب الله في تعطيل جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، وقادة المليشيا تتحمل المسؤولية المباشرة عما يترتب على ذلك من تبعات على جميع الأصعدة”.