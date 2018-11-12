التحالف: ميليشيا الحوثي لا تزال تستخدم المدنيين دروعا بشرية

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أن تحرير ميناء ومدينة الحديدة حق أصيل لقوات الجيش والتحالف من أجل منع التهديدات التي تطال البحر الأحمر.

وأضاف أن المليشيات الحوثية ترتكب الانتهاكات في الحديدة بتفخيخ الطرقات والجسور ، مشيراً إلي أنها لا تزال تستخدم المدنيين دروعًا بشرية

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي بالرياض ، إن الحكومة اليمنية الشرعية تتخوف من انتهاكات الحوثيين في الحديدة ومناطق أخرى في اليمن لاستخدام المواطنين كدروع بشرية.

وكشف أن المليشيات الحوثية تقوم بترويج وتهريب المخدرات من أجل الحصول على الدعم المالي، وتستخدم صناديق المساعدات الإنسانية لإخفاء المخدرات.

وأوضح أن دول التحالف عززت قدراتها لتزويد الطائرات بالوقود في الجو، ولم تعد حاجة لأي دور أميركي في هذا المجال، وتم إبلاغ واشنطن بهذا الأمر.

وأكد تدمير موقع رادار ساحلي للحوثيين في جزيرة البوادي بالبحر الأحمر.

وأشار المالكي إلى ضبط آثار يمنية كانت في طريقها للتهريب إلى خارج البلاد على أيدي عصابات حوثية، داعيا المنظمات الدولية إلى القيام بدورها لمنع الإتجار بالآثار اليمنية ونهبها.

وأوضح ان انشقاق وزير عن الحوثيين قبل أيام يكشف عن الخلل الداخلي في المليشيات الحوثية، داعيا الشرفاء إلى الابتعاد عن الحوثيين.

وذكر أن المليشيات الحوثية تواصل تعطيل حركة السفن في الموانئ التي تسيطر عليها، موضحا أن السفن تنتظر فترات طويلة قبل السماح لها بالدخول، كما يحدث في ميناء الحديدة.

وأعلن أن قوات الجيش الوطني اليمني حققت انتصارات في أغلب محاور القتال بالتعاون مع قوات التحالف.