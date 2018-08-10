الأرشيف

التحالف: نحقق في تعرض حافلة ركاب لأضرار من قصف في اليمن

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / ذو القعدة / 1439 هـ      10 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
صرح مسؤول رفيع المستوى في تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن قيادة التحالف اطلعت على ما تداولته وسائل الإعلام وبعض من المواقع التابعة للمنظمات الإغاثية العاملة في اليمن بشأن إحدى عمليات قوات التحالف المشتركة في محافظة صعدة ليوم الخميس 27 / 11 / 1439هـ الموافق 9 / 8 / 2018م ، وما ذكر حول تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية جراء تلك العملية

‎وأكد أن قيادة التحالف وجهت بإحالة ذلك بشكل فوري للفريق المشترك لتقييم الحوادث للتحقق من ظروف وإجراءات تلك العملية والإعلان عن النتائج في أسرع وقت.

كما أكد المسؤول التزام التحالف الثابت بإجراء التحقيقات في كافة الحوادث التي يثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات للقانون الدولي ومحاسبة المتسببين وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا، وحرصه التام على بذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة المدنيين.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *