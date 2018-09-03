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قال إن ميليشيا الحوثي تتعاون مع ميليشيا حزب الله في تجارة المخدرات

التحالف : نراجع قواعد الاشتباك لتفادي أي حوادث

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time21 / ذو الحجة / 1439 هـ       3 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
رحب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بموقف الحكومة اليمنية الرافض للتقرير الأممي.

وقال المتحدث بإسم التحالف العقيد تركي المالكي ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، سيتم مراجعة قواعد الاشتباك

وتطويرها لتفادي أي حوادث في المستقبل.

وأضاف أنه سيتم العمل في اللجنة المشتركة لتقديم التعويضات للضحايا في صعدة.

وأشار إلي أن جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية لليمن تعمل بكامل طاقتها لإدخال المساعدات للبلاد.

وأوضح المالكي أن ميليشيا الحوثي تواصل تهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر

مشيراً إلي أن الميليشيات الحوثية تتعاون مع ميليشيا حزب الله في تجارة المخدرات

ibrahim

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