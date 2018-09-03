التحالف : نراجع قواعد الاشتباك لتفادي أي حوادث

قال إن ميليشيا الحوثي تتعاون مع ميليشيا حزب الله في تجارة المخدرات

رحب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بموقف الحكومة اليمنية الرافض للتقرير الأممي.

وقال المتحدث بإسم التحالف العقيد تركي المالكي ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، سيتم مراجعة قواعد الاشتباك

وتطويرها لتفادي أي حوادث في المستقبل.

وأضاف أنه سيتم العمل في اللجنة المشتركة لتقديم التعويضات للضحايا في صعدة.

وأشار إلي أن جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية لليمن تعمل بكامل طاقتها لإدخال المساعدات للبلاد.

وأوضح المالكي أن ميليشيا الحوثي تواصل تهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر

مشيراً إلي أن الميليشيات الحوثية تتعاون مع ميليشيا حزب الله في تجارة المخدرات