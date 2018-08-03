التحالف : نطبق أعلى المعايير الدولية في عمليات الاستهداف باليمن

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن قواته تطبق أعلى المعايير الدولية في عمليات الاستهداف في اليمن.

واستنكر “التحالف”، خلال مؤتمر صحفي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين الأبرياء في الحديدة، وكذلك استهداف الميليشيات لمستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة، وعرض متحدث التحالف خلال المؤتمر أدلة تورط الميليشيات الحوثية في هذا الهجوم.

وأكد “التحالف”، أن سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي يضر باليمنيين والمجتمع الدولي

مضيفا أن اصطدام سفينة في الحديدة يؤكد فشل الميليشيات في إدارة الميناء.