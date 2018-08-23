التحالف يحبط هجوما إرهابيا بزورق حوثي مفخخ

أحبطت قيادة التحالف ، محاولة جديدة قامت بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ، لتهديد ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية، ممثلة في عمل إرهابي بزورق مفخخ تم تسييره من شواطئ الحديدة عشوائيا.

وأكدت قيادة التحالف، استعدادها للتصدي لمحاولات الحوثيون والحرس الثوري الإيراني المتواصلة والهادفة إلى زعزعة الاستقرار، وتهديد ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وتابعت قيادة التحالف وفقاً لـ”الاخبارية” اتخذنا التدابير اللازمة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن حماية مضيق باب المندب مسؤولية دولية.