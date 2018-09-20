التحالف يدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحديدة

دفعت قوات الجيش الوطني اليمني وتحالف دعم الشرعية في اليمن بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة الحديدة ، وقالت إن هذه التعزيزات تحتوي على معدات عسكرية وأسلحة نوعية ثقيلة وأفراد من قوات الجيش و”العمالقة”.

وتتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في شرق مدينة الحديدة ومواقع أخرى، وسط غارات مكثفة لطيران التحالف تستهدف مواقع وتحركات ميليشيات الحوثيين.

ونقلت “العربية” عن مصادر ميدانية إن الاشتباكات اندلعت قرب مصنع يماني على طريق صنعاء “كيلو 7” شرقي المدينة.

كما اندلعت اشتباكات أخرى على الكورنيش رافقتها غارات جوية مكثفة من طيران التحالف على مواقع وتحركات الميليشيات.

وكانت قوات الجيش والتحالف قد أعلنت عن بدء عمليات عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي من محاور عدة، بعد تعزيز مواقع الجيش اليمني في منطقة “كيلو 16″، وقطع أهم خطوط إمداد الحوثيين الرابط بين صنعاء والحديدة، ومحاصرتهم داخل المدينة.

وفي صعدة، تمكنت قوات الجيش من التقدم في جبال مران والوصول إلى مشارف ضريح حسين الحوثي مؤسس الحركة في منطقة الجميمة بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات.

وأحرزت قوات الجيش تقدما شمال مران حيث يتخذ زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي مقره.

وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات خسرت خلال عشرة أيام مضت أكثر من 1300 عنصر في مواجهات بسلسلة جبال مران في مديرية حيدان بصعدة.