التحالف يدمر مخزناً للصواريخ الباليستية في حجة

دمر طيران التحالف العربي مخزناً للصواريخ الباليستية، حاولت الميليشيات الحوثية إخفاءه قبالة مثلث عاهم في حجة بحسب العربية -.

وهذه الصواريخ كانت تطلقها الميليشيات على المناطق الآهلة بالسكان داخل اليمن، كما المناطق الحدودية السعودية.

وأمَّن التحالف للجيش اليمني طريقاً لمواصلة تقدمه، واستعادة مواقع مهمة من الميليشيات، بعدما استخدم الحوثيون المدنيين دروعاً بشرية.

وأسفرت هذه العمليات عن قتل العشرات من الحوثيين خلال اليومين الماضيين.

ويواصل الجيش اليمني – بدعم التحالف – استهداف آليات ودبابات الحوثيين التي أصبحت تتمركز بشكل عشوائي، بعد سلسلة خسائر كبيرة تتكبدها كل يوم.