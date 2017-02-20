التحالف يدمر مركز قيادة داعش في الموصل

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بغداد -رويترز

قال التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة إن قواته دمرت مبنى في المجمع الطبي الرئيسي بغرب مدينة الموصل العراقية والذي يشتبه في أنه يضم مركز قيادة داعش.

وأعلن التنظيم رواية مختلفة قائلا في بيان على الإنترنت إن الضربة قتلت 18 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال وأصابت 47 شخصا.ولا تتمكن وسائل الإعلام المستقلة من دخول الشطر الغربي من الموصل أو أي منطقة خاضعة لسيطرة للتنظيم في كل من العراق وسوريا.وعناصر داعش محاصرون في غرب الموصل مع ما يقدر بنحو 650 ألف مدني بعد أن تمكنت قوات مدعومة من الولايات المتحدة تطوق المدينة من طردهم من الشطر الشرقي في المرحلة الأولى من عملية الموصل والتي انتهت الشهر الماضي.

واتهم التحالف تنظيم داعش باستخدام المبنى المكون من خمسة طوابق كمركز للقيادة والتحكم.وقال بيان للتحالف “تمكن التحالف من خلال جهود الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع من معرفة أن داعش لم يستخدم المبنى لأي أغراض طبية وأن المدنيين لا يستخدمون الموقع.”

وجاءت الضربة في أعقاب تقارير أفادت بأن عناصر داعش يندسون بين المدنيين على الجانب الغربي من الموصل وبأنهم يخزنون أسلحة في مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس كوسيلة لتجنب استهدافهم.

وبدأ الهجوم الذي يهدف لطرد التنظيم من الموصل وهي آخر مدينة كبرى خاضعة لسيطرة التنظيم في العراق في أكتوبر تشرين الأول.