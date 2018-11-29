التحالف يدمر منصة صواريخ حوثية في صعدة

أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير منصة صواريخ في محافظة صعدة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية كادت أن تطلق صاروخا باليستيا تجاه المملكة.

ونفى المالكي، ما تبثه المليشيا الإرهابية الحوثية من أكاذيب عبر منصاتها الإعلامية المضللة، عن استهدافها لموقع عسكري سعودي ووجود خسائر بالأرواح والمعدات، واصفاً ذلك بالأكاذيب.

وقال متحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول الزج بمقاتليها ومناصريها إلى معركة خاسرة، مشيراً إلى أنها تسعى عبر نشر هذه الأكاذيب والخدع لإقناع من يتعاطف معها بواقعها وموقفها المهزوم عسكرياً ونفسياً”.