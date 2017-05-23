التحالف يدين محاولة اغتيال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن

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أدانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن محاولة الاغتيال التي تعرض لها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس الاثنين في صنعاء.

وقال التحالف في بيانه اليوم: ” تدين قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتستنكر بأشد العبارات، محاولة الاغتيال التي تعرض لها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس الاثنين في صنعاء”.

وأضاف البيان: ” تؤكد القيادة على تحميل الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، مسؤولية مثل هذه الأعمال الغادرة والجبانة وغير المسؤولة، التي تهدف إلى إعاقة جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، كما أنها تؤكد الحقيقة الماثلة للعيان والمتمثلة في النهج الإجرامي للميليشيات وقوات المخلوع صالح، وأنه لا يمكن الوثوق فيها”.