التحالف يسيطر على طائرة مفخخة تابعة للحوثي تحمل بصمات إيران

سيطرت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، على طائرة بدون طيار مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية من نوع “قاصف 1” بخصائص ومواصفات إيرانية.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية ، أن الطائرة كانت محملة بالمتفجرات ومتوجهة إلى مواقع تابعة لقوات التحالف في مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة.

وكشفت أن الفرق المختصة اكتشفت خلال فحص مكونات الطائرة كمية من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد أهداف منتقاة تابعة للتحالف وقواته.

ومن ناحية أخرى، نجحت الدفاعات الجوية للتحالف العربي، السبت، في اعتراض صاروخين باليستيين لمليشيا الحوثي الانقلابية في الساحل الغربي لليمن.