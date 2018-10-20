الأولى

دمر صاروخين باليستيين باتجاه الدريهمي

التحالف يسيطر على طائرة مفخخة تابعة للحوثي تحمل بصمات إيران

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / صفر / 1440 هـ      20 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
سيطرت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، على طائرة بدون طيار مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية من نوع “قاصف 1” بخصائص ومواصفات إيرانية.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية ، أن الطائرة كانت محملة بالمتفجرات ومتوجهة إلى مواقع تابعة لقوات التحالف في مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة.

وكشفت أن الفرق المختصة اكتشفت خلال فحص مكونات الطائرة كمية من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد أهداف منتقاة تابعة للتحالف وقواته.

ومن ناحية أخرى، نجحت الدفاعات الجوية للتحالف العربي، السبت، في اعتراض صاروخين باليستيين لمليشيا الحوثي الانقلابية في الساحل الغربي لليمن.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *