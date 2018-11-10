التحالف يزيد قدراته الجوية لدعم العمليات الميدانية باليمن

طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن من الولايات المتحدة وقف تزويد طائراته بالوقود جواً في اليمن، مؤكداً أن السعودية والدول الأعضاء زادت قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جواً.

وذكر التحالف في بيان له أنه : “انطلاقاً من جهود المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، للعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز الاعتماد على قدراتها الذاتية، تمكنت المملكة العربية السعودية ودول التحالف مؤخراً من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جواً بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن”.

وأضاف البيان: “وفي ضوء ذلك، وبالتشاور مع الحلفاء في الولايات المتحدة الأميركية، قام التحالف بالطلب من الجانب الأميركي وقف تزويد طائراته بالوقود جواً في العمليات الجارية في اليمن”.

وعبّرت قيادة التحالف عن أملها “بأن تقود المفاوضات القادمة برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بما يساهم بوقف الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الشعب اليمني الشقيق ودول المنطقة، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار”.