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التحالف يعلن تدمير عربة صواريخ باليستية وموقع رادارات بصعدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / ذو الحجة / 1439 هـ       8 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عربة صواريخ بالستية تابعة لميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران في منطقة (العمشية) بمديرية (الصفراء) بمحافظة (صعدة).

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أنه تم تحديد موقع عربة صواريخ بالستية في منطقة (العمشية) بمديرية (الصفراء) بمحافظة (صعدة) وبعد تمرير إحداثيات الموقع، تم فجر اليوم استهداف العربة وتدميرها.

وأضاف أن طائرات تحالف دعم الشرعية دمرت كذلك موقع رادارات تابع للميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران كانت تعمل على متابعة طائرات قوات التحالف في جبل (عنم) بمديرية (سحار) بمحافظة (صعدة).

وقال إنه تم تحديد موقع الرادارات في جبل (عنم) بمديرية (سحار) بمحافظة (صعدة) وبعد تحديد الموقع، تم مساء يوم أمس (الجمعة) استهداف الرادارات وتدميرها ومقتل عدد من الخبراء المتواجدين في الموقع.

ibrahim

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