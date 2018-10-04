نفذت مقاتلات التحالف العربي ، اليوم الخميس، غارات جوية مكثفة على تمركزات ومواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية في العاصمة صنعاء.

وقال سكان من مدينة صنعاء، بحسب “المشهد اليمني”، إن طيران التحالف العربي قصف دار الرئاسة، ومعسكر الحفا جنوب شرق صنعاء، ومركز الإصدار الآلي.

من جهة أخرى، أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس الأربعاء، مصرع عدد من قيادات الحوثي في باقم، ضمن الضربات التي تنفذها القوات بالتعامل مع التحالف الوطني.

وقالت قوات الجيش الوطني إن القيادات الذين لقوا حتفهم هم: محمد أحمد الإدريسي، ونجله أحمد، ومحمد محمد المعمر، ومسفر هشول صالح الصيفي.