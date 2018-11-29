“التحدي الشبابي الرياضي” يواصل فاعلياته

جازان- البلاد

تتواصل فعاليات برنامج “التحدي الشبابي الرياضي” الذي تنفذه الهيئة العامة للرياضة في القرية التراثية بمدينة جازان، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لرياضة المشي.

وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان، الأستاذ إبراهيم بن يحي رياني أن “البرنامج يأتي متزامناً مع اليوم العالمي للمشي حيث تهدف الهيئة العامة للرياضة من إطلاق هذه البرامج والفعاليات إلى تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة من أجل مجتمع صحي وحيوي”.

وشهدت بداية البرنامج حضوراً لافتاً من مختلف فئات المجتمع، التي حرصت على المشاركة في فعاليات البرنامج المتنوعة.