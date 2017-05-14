التحذير من (إفطار صائم) دون إذن .. وغياب الأئمة

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جدة – البلاد

حذرت وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد التعميم من جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين، كما حذرت من غياب الأئمة والمؤذنين والخدم عن المساجد، بالإضافة إلى تحذيره من ارتكاب أية مخالفة تنافي الاعتكاف.

جاء ذلك ضمن التعليمات التي أصدرها نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري، إلى مديري عموم الوزارة في مختلف مناطق المملكة، تتضمن التحذيرات والنواهي التي يجب الابتعاد عنها خلال شهر رمضان .

ودعت الوزارة من يرغب في التبرع من المصلين لتفطير الصائمين، بالتوجه مباشرةً إلى الجهات الخيرية المصرح لها. وفي حالة وجود من يرغب في إقامة مشروع تفطير صائمين على حسابه الخاص، فعليه الحصول على الإذن من الجهة المعنية، على أن يكون الإفطار العيني مجهزًا من محلات مرخصة من قبل البلديات.

وأضاف التعميم أن على الأئمة والمؤذنين والخدم، عدم التغيب عن المساجد خلال شهر رمضان، وخاصةً العشر الأواخر، إلا للضرورة القصوى، وبمسوغات كافية، بعد تكليف من يقوم بعمل المتغيب ، مشددا على ضرورة فتح المساجد طوال اليوم؛ حتى انتهاء صلاة القيام، ووجه مراقبي المساجد بملاحظة ذلك.