محليات

التحذير من استهلاك منتج زيتون كالاماتا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / صفر / 1440 هـ      28 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شراء أو استهلاك منتج “زيتون كالاماتا” للعلامة التجارية “جفان” المنتج في مصر ، وذلك لاحتوائه على مبيد بروفينوفوس (PROFENOFOS) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن هذا المنتج الذي تزن عبوته 15 كيلو غراماً يحمل رقم الباركود (6224502154120)، وتاريخ إنتاجه 1/4/2018م، وتاريخ انتهائه 1/4/2019م.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاكه والتخلّص مما لديهم منه فوراً حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تواصل جهودها لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج.

ibrahim

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