التحذير من استهلاك منتج زيتون كالاماتا

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شراء أو استهلاك منتج “زيتون كالاماتا” للعلامة التجارية “جفان” المنتج في مصر ، وذلك لاحتوائه على مبيد بروفينوفوس (PROFENOFOS) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن هذا المنتج الذي تزن عبوته 15 كيلو غراماً يحمل رقم الباركود (6224502154120)، وتاريخ إنتاجه 1/4/2018م، وتاريخ انتهائه 1/4/2019م.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاكه والتخلّص مما لديهم منه فوراً حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تواصل جهودها لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج.