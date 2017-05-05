التحذير من دهانات يروج لها عبر مواقع التواصل

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جدة ــ البلاد

حذر جهاز حماية المستهلك من التعامل مع دهانات يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونوه الجهاز إلى خطورة التعامل مع دهان يعرف بـ”Ehrlich Balsam” دهان الركبة العجيب، داعية الجميع إلى تجنب هذا المنتج، لجهة ان المنتج يحتوي “ادعاءات طبية مضللة”، ولايستند لمكونات حقيقية، او أبحاث علمية، هذا بخلاف ان المنتج غير مسجل في قاعدة بيانات المستحضرات الصيدلانية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشدد الجهاز على أن الترويج لمستحضر صيدلاني قبل تسجيله يعد مخالفا لنظام الهيئة.