التحذير من منتجات ذرة وخضار ملوثة ببكتريا ضارة

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من منتجات حبوب الذرة الحلوة المجمدة (Sweet corn kernels) ومنتجات خضار مجمدة، بعلامات تجارية مختلفة، منتجه من قبل شركة جرين جارد فروزن (Greengard frozen) في بلجيكا.

وأوضحت الهيئة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن حظر تلك المنتجات جاء بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا ليستيريا مونوسيتوجينس (Listeria Monocytogenes IVB, ST6).

وأضافت أن مركز الإنذار السريع للغذاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء، رصد إنذارًا صادرًا من نظام الإنذار السريع الأوروبي للغذاء والأعلاف (RASFF) عن قيام عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بسحب منتجات حبوب الذرة الحلوة المجمدة (Sweet corn kernels) ومنتجات خضار مجمدة، لأرقام تشغيلات وتواريخ انتهاء مختلفة، بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا ليستيريا مونوسيتوجينس، التي قد تشكل ضررًا على صحة المستهلك.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مما لديهم منها فورًا، حفاظًا على صحتهم، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من هذه المنتجات.

وللاستفسارات والإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بالغذاء يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة (19999).