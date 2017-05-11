التحقيق حول مصالحة مواطن زوجته فى مدرسة بالجوف

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الجوف ــ البلاد

وجهة إدارة تعليم منطقة الجوف بالتحقيق حول واقعة انتشار مقطع فيديو تم تصويره داخل إحدى مدارس البنات التابعة لقطاع مركز صوير.

واقدم زوج في واقعة غير مسبوقة على استغلال مرافق مدرسة حكومية في مصالحة زوجته، عبر نثر عملات ورقية على الأرض، وعرض مصوغات ذهبية على الحوائط، مع ملء الغرفة التي اختارها لمصالحة الزوجة الغاضبة بقوالب الحلوى (التورتة) متعددة الأشكال.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن سعود النبط، أن الإدارة فتحت تحقيقا بعد انتشار مقطع فيديو يصور كتابات وعبارات غرامية وأناشيد ومبالغ نقدية وهدايا عينية، وضعها زوج إحدى المعلمات في غرفة المعلمات بمدرسة للبنات تابعة لمكتب التعليم بصوير، بهدف التصالح مع زوجته المعلمة. مشيرا إلى أن الإدارة ترفض استغلال المنشآت التعليمية لتحقيق مصالح شخصية.