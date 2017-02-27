التحقيق في تسليم مولودة لأسرة غير أسرتها بالخطأ بتبوك

شارك عبر واتساب

تبوك ــ البلاد

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك د. غرم الله الغامدي بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق حول ملابسات حادثة تسليم مولودة حديثة الولادة لأسرة غير أسرتها بالخطأ.

وقال المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله العمراني انه تم إعادة وتسليم المولودة إلى والدتها، لافتا إلى أن المولود الآخر الذي يعود إلى الأسرة التي استلمت المولودة بالخطأ مولود ” ذكر ” مازال في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى،

وأضاف أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك قد وجه بتشكيل لجنة للتحقيق الفوري حول ملابسات الحادثة وتطبيق الأنظمة والعقوبة بحق المتسبب بذلك وبشكل عاجل.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى إنجاب إحدى المواطنات بتبوك لمولودة فجر السبت بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك وعند حضور الزوج لزيارة زوجته والاطمئنان على المولودة كانت المفاجأة أنها لم تكن لدى الأم وليست بالحضانة حيث قام الأب بتقديم شكوى رسمية لإدارة المستشفى حول اختفاء مولودته.