التحقيق في حادث قطار الرياض- الدمام

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الرياض – البلاد

أعلنت هيئة النقل العام، عن مباشرة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى حادث قطار ركاب الرياض الدمام، وذلك وفق الاختصاص.

وكان قطار الركاب رقم 14 قرب الدمام قد تعرض للحادث نتيجة انجراف جزء من الخط الحديدي عند الكيلو (١٠) قرب الدمام بسبب سيول شديدة منقولة بخلاف مجراها الطبيعي ,والتي أدت إلى جنوح القطار عن الخط وانفصال العربات عن بعضها وانقلاب العربة رقم (٥) , مما أدى إلى إصابة 19 راكبا.

في غضون ذلك باشرت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إصلاح الأضرار التي تعرض لها الخط الحديدي والقطار تمهيداً لاستئناف الحركة بعد التحقق من سلامة وجاهزية الخط، وتم تشغيل القطار الاحتياطي لنقل جميع الركاب البالغ عددهم 193 راكبا إضافة إلى طاقم الرحلة وعددهم 6.وأعربت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن أسفها الشديد لهذا الحادث وتقدم اعتذارها لعملائها.