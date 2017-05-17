التحقيق مع المتحرش بفتاة الرياض

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جدة – وليد الفهمي

بدأت الجهات المختصة بالعاصمة الرياض التحقيق في مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شاباً يقوم بمعاكسة فتاة بالقرب من إحدى المدارس .

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها ” البلاد ” فقد تمكنت الجهات المختصة من رصد كافة المعلومات عن الشاب وقامت بالتحقيق في مقطع الفيديو وتحليله وذلك بعد ان قام بحركات غير لائقة حسبما ظهر بالمقطع المتداول والذي وثقه احد المتواجدين بالموقع .

وفتحت شرطة منطقة الرياض تحقيقاً موسعاً لكشف تفاصيل الحادثة والتحرك للقبض على مالك المركبة والذي يبلغ من العمر 25 عاماً تقريباً .ومن المتوقع ان تصدر الجهات المعنية تفاصيل موسعة حول الحادثة ونتائج التحقيق بها.