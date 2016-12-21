التحكيم وعلامات الاستفهام ..؟؟؟

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حاتم العطرجي

• من المحزن ما نشاهده في كل مباراة في دورينا من أخطاء تحكيمية فادحة جداً تضررت منها الفرق .

• ففي كل مباراة نشاهد الظلم التحكيمي الشنيع والذي يكلف الفريق نقاط المباراة، وقد يكلفه لقب الدوري إن صح التعبير.

• عدم احتساب ركلات جزاء صحيحة وواضحة وضوح الشمس في وسط النهار.

• إلغاء هدف صحيح.

• احتساب هدف تسلل.

• طرد لاعب لا يستحق الطرد.

• عدم طرد لاعب يستحق الطرد.

• عدم احتساب أخطاء واضحة للعيان.

• فأصبح للمواجهة طرفان؛ الفريق الخصم والحكم.

• وضع التحكيم لدينا يُثير العديد من علامات الاستفهام.

• وأصبح الوضع لا يحتمل ولا يُطاق.

• فكم فريق تضرر من التحكيم.

• وكم فريق ظلمه التحكيم.

• وكم من فريق حُرم من نقاط الفوز.

• إلى متى والمعاناة مستمرة مع التحكيم وظلمه.

• ولجنة التحكيم نائمة في سباااات عميق.

• لابد من إعادة النظر فيما يحصل في المربع الأخضر.

• قوانين وأحكام جديدة تصدر كل مباراة؛ حسبما يراه الحكم.

• وكأن التحكيم أصبح لغزاً نتعرف عليه في كل مباراة، وكل مباراة مختلفة عن سابقتها في تحكيمها وأخطاء التحكيم بها ..!!

رؤيا :

أما آن الأوان ليرتقي مستوى التحكيم لدينا …!!!