التحكيم وعلامات الاستفهام ..؟؟؟
حاتم العطرجي
• من المحزن ما نشاهده في كل مباراة في دورينا من أخطاء تحكيمية فادحة جداً تضررت منها الفرق .
• ففي كل مباراة نشاهد الظلم التحكيمي الشنيع والذي يكلف الفريق نقاط المباراة، وقد يكلفه لقب الدوري إن صح التعبير.
• عدم احتساب ركلات جزاء صحيحة وواضحة وضوح الشمس في وسط النهار.
• إلغاء هدف صحيح.
• احتساب هدف تسلل.
• طرد لاعب لا يستحق الطرد.
• عدم طرد لاعب يستحق الطرد.
• عدم احتساب أخطاء واضحة للعيان.
• فأصبح للمواجهة طرفان؛ الفريق الخصم والحكم.
• وضع التحكيم لدينا يُثير العديد من علامات الاستفهام.
• وأصبح الوضع لا يحتمل ولا يُطاق.
• فكم فريق تضرر من التحكيم.
• وكم فريق ظلمه التحكيم.
• وكم من فريق حُرم من نقاط الفوز.
• إلى متى والمعاناة مستمرة مع التحكيم وظلمه.
• ولجنة التحكيم نائمة في سباااات عميق.
• لابد من إعادة النظر فيما يحصل في المربع الأخضر.
• قوانين وأحكام جديدة تصدر كل مباراة؛ حسبما يراه الحكم.
• وكأن التحكيم أصبح لغزاً نتعرف عليه في كل مباراة، وكل مباراة مختلفة عن سابقتها في تحكيمها وأخطاء التحكيم بها ..!!
رؤيا :
أما آن الأوان ليرتقي مستوى التحكيم لدينا …!!!
التصنيف: الرياضة
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