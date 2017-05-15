التخصصات الصحية تتوعد (المنتحلين)

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الرياض- البلاد

شددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على أنها تقف بحزم ضد أية ممارسات مخالفة خاصة انتحال الشخصيات, وذلك خلال ضبطها متقدماً حاول تمكين شخص آخر من الجلوس للاختبار بديلًا عنه في أحد مراكز الاختبارات التي تقدم اختبار الخدمات الطبية الإسعافية (EMS) حيث باشرت “الهيئة” تنفيذ لائحة الإجراءات لمثل هذه المخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ”الهيئة” عبدالله الزهيان، أن لوائح “الهيئة” فيما يتعلق بالغش في اختبارات التصنيف المهني جادة وصارمة إذ تصل إلى المنع من العمل وتبليغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وأضاف، أن لائحة التصنيف المهني تحدد في فصلها الثاني للممارس الصحي العقوبات التي تترتب على الغش في حال ثبوته التي وضعت لتحقيق أعلى معدلات الالتزام نظراً إلى أن الممارسة الصحية تتصل بشكل مباشر بسلامة المرضى والمجتمع وأي تهاون في ذلك سينعكس سلباً على جودة الخدمة الصحية. وبين الزهيان أن المراكز التي تقدم فيها اختبارات “الهيئة” تمتلك الخبرة والقدرة العالية لضبط محاولات انتحال الشخصية عبر وسائل تقنية متقدمة، داعياً الممارسين الصحيين إلى التحلي بأخلاقيات الممارس الصحي حيث تفترض “الهيئة” في الممارس الوعي والإدراك والاهتمام بتطوير ذاته لخدمة المجتمع.