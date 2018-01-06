التخصصات الصحية تقر اختبار مهنة الصيدلة .. العام المقبل

أقرت اللجنة المركزية للتقييم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، إطلاق الاختبار السعودي لممارسة مهنة الصيدلة في شهر يناير 2019 بعد إقرار إلزامية من مجلس أمناء الهيئة في وقت سابق.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير إدارة الإعلام والاتصال بالهيئة عبدالله الزهيان، أن الاختبار السعودي لممارسة مهنة الصيدلة أصبح ملزما لجميع مخرجات الكليات الصحية الحكومية والأهلية لغرض التصنيف المهني، مشيراً إلى أن “الهيئة” حرصت على مشاركة مجتمع الصيادلة في كل ما من شأنه أن يرفع مستوى وكفاءة العاملين في هذا التخصص، حيث دعت سابقاً المهتمين وذوي الخبرة لإبداء رأيهم ومقترحاتهم بمحتوى وخارطة اختبار رخصة ممارسة مهنة الصيدلة، وذلك كجزء من جهودها المستمرة في تشجيع المهتمين من كافة أنحاء المملكة لإثراء التقييم بالهيئة.

وأكد الزهيان أن “الهيئة” تسعى نحو رفع كفاءة ومأمونية القطاع الصحي بما يعود بالنفع على المجتمع والمريض، وإلى رفع كفاءة الكوادر العاملة فيها بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، الساعية إلى تحقيق الأهداف الطموحة لحماية وتعزيز الرعاية الصحية في المملكة.