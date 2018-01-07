التخصصات الصحية تنشر نتائج اختبارات رخصة الطب البشري

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الأحد، نشر نتائج الفترة الاختبارية السادسة لاختبارات رخصة ممارسة المهنة لتخصصات الطب البشري ، طب الأسنان، والتمريض التي انتهت يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2017.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير إدارة الإعلام والاتصال عبدالله الزهيان، أن المتقدمين سيتلقون رابط عبر

البريد الإلكتروني يمكن من خلاله استعراض النتيجة وتقرير أداء مفصل عن مكامن القوة ونقاط التحسين.

ولفت الزهيان إلى أن الفترة الاختبارية السابعة بدأت اليوم وتمتد إلى نهاية شهر يناير 2018

مشيراً إلى أنه لا يمكن الجلوس للاختبار في نفس الفترة الاختبارية مرتين

حيث في مثل هذه الحالة تعتبر نتيجة المحاولة الأولى فقط في نفس الفترة.

وأفاد المتحدث الرسمي، أن الاختبارات تعقد في 17 مدينة داخل المملكة بواقع 433 مقعد اختبار يومياً والنتائج تعلن خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وستة أسابيع من نهاية الفترة الاختبارية.