التدخين يقود للخرف

لندن ــ رويترز

أفادت دراسة طبية حديثة بان خطر الإصابة بالخرف يزداد لدى المدخنين ولكن الإقلاع عن هذه العادة يمكن أن يحد من هذا الخطر.

وقال معدو الدراسة في دورية طب الأعصاب السريري والتطبيقي بكوريا الجنوبية، إن خطر الإصابة بالخرف قل بنسبة 14% و19% بالترتيب بالنسبة للمقلعين عن التدخين منذ فترة طويلة والذين لم يدخنوا على الإطلاق وذلك بالمقارنة بالمدخنين الذين استمروا في التدخين.

وقال دايين تشوي كبير معدي الدراسة من كلية الطب بجامعة سول الوطنية إن التدخين معروف بآلاف من نتائجه السلبية على الصحة بما في ذلك الإصابة بالسرطان وأمراض شرايين القلب.

وتشير الدراسة إلى عدة دراسات اجريت في الثمانينات والتسعينات ووجدت أن التدخين يحد من خطر الإصابة بالزهايمر ولكن هذه الدراسات كانت تمولها عادة شركات التبغ.

وقال تشوي لـ”رويترز هيلث” عبر البريد الإلكتروني كان هناك اعتقاد خاطئ بأن التأثير المنشط للنيكوتين قد يعمل كعامل وقائي من الخرف.