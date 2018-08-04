التدخين يقود للرجفان الأذيني

جدة ـ رويترز

افاد تحليل لدراسات سابقة ان المدخنين اكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني وهو اكثر انواع اضطراب ضربات القلب شيوعا.

وكتب الباحثون في دورية “طب القلب الوقائي”الأوروبية ان زيادة التدخين تعني زيادة الخطر، لكن يبدو ان التوقف عن هذه العادة يحد من الخطر كثيرا.

وقال داجفين اونيه كبير الباحثين في الدراسة والباحث بكلية الصحة العامة بجامعة امبرليال كوليدج لندن ببريطانيا “الرجفان الأذيني… عامل خطر يهدد بالاصابة بعدد من الأمراض الاخرى المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة”.

وحلل فريق الباحثين بيانات من 29 دراسة عن معدلات الإصابة بالرجفان الأذيني لدى اكثر من نصف مليون شخص، هم مدخنون حاليون وسابقون وأشخاص لم يدخنوا أبدا، في أوروبا وامريكا الشمالية واستراليا واليابان.

وبالمقارنة بمن لم يدخنوا مطلقا، وجد الباحثون أن المدخنين الحاليين أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 32 في المئة، بينما كان المدخنون السابقون أكثر عرضة للإصابة به بنسبة 9 في المئة.

وكان الخطر الذي يهدد المدخنين الحاليين أعلى بنسبة 33 في المئة مقارنة بالمدخنين السابقين.