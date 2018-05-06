التدريب التقني تصدر حركة النقل لـ844 مدرباً

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أعداد المدربين الذين شملتهم حركة النقل السنوية، حيث اعتمد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني حركة النقل للمدربين من أعضاء هيئة التدريب بالكليات التقنية وفروع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للعام 1438/ 1439 هـ.

وبلغ عدد المدربين المشمولين بالنقل 844 مدربا من أصل 2650 مدربا، بنسبة تقدر بـ 32% من إجمالي أعداد المتقدمين لحركة النقل.

وأكد مدير الإدارة العامة لهيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبدالعزيز بن زيد الهزاني

حرص المؤسسة على تسهيل إجراءات منسوبيها وتوفير البيئة المناسبة لهم مما يسهم في تطوير العملية التدريبية.

وأوضح أن المعايير التي تم اختيار المدربين من خلالها مبنية على احتياج الوحدات التدريبية

ومن أهم تلك المعايير عدد سنوات الخبرة، متمنياً تحقيق رغبات المتقدمين الذين لم يتم تحقيق رغباتهم

في حركات النقل القادمة.