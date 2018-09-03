«التدريب التقني» تعلن قبول 52 ألفاً للعام التدريبي الجديد

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع بداية العام التدريبي الجديد عن قبول 52561 متدرباً ومتدربة في الكليات والمعاهد التابعة لها للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1440/1439.

وبينت المؤسسة في بيان لها أن أعداد المقبولين في الكليات التقنية وصل إلى 41596، منهم 32080 متدرباً

في برنامج الدبلوم للبنين، و5022 للبنات، كما بلغ عدد المقبولين في الدبلوم التطبيقي المسائي 620 متدرباً

فيما بلغت أعداد المقبولين في البكالوريوس الصباحي للبنين 367 متدرباً، و1934 متدرباً في البكالوريوس التطبيقي المسائي.

كما أوضحت المؤسسة أنه تم قبول أكثر من 11 ألفاً في الكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية

حيث تم قبول أكثر من 3200 متدرب في دبلوم الكليات التقنية العالمية، وأكثر من 4500 متدربة

إضافة إلى 3000 متدرب في دبلوم معاهد الشراكات الإستراتيجية.

وبهذا بلغ إجمالي المستمرين في جميع برامج المؤسسة هذا العام أكثر من 190 ألف متدرب ومتدربة.