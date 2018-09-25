“التدريب التقني” تنفذ 60 برنامجاً تدريبياً لمنسوبي المؤسسة

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تنفيذ 60 برنامجاً تدريبياً لمنسوبي إدارات الديوان من الجنسين , وذلك خلال الربع الأخير من السنة الحالية للعام 2018, وذلك في إطار تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.

وأوضح مدير إدارة التدريب بالمؤسسة عبدالرحيم المالكي أن البرامج ستوفر 1200 مقعد تدريبي بمختلف مجالات التدريب الإدارية، المالية، القانونية، وتدريب قيادات الصف الثاني، التي ستلبي الاحتياجات التدريبية وتتناسب مع طبيعة مهام الإدارات بديوان المؤسسة, سعياً للارتقاء بمستوى أدائهم الوظيفي وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية, مضيفاً أن هذه البرامج سيتم تنفيذها بعناصر مؤهلة ومعتمدة من الكفاءات التدريبية التي تزخر بها المؤسسة، إضافة للخبرات من خارجها.

وأكد المالكي أن تأهيل منسوبي المؤسسة وتدريبهم يحظى باهتمام محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومتابعة نائب المحافظ بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور خالد بن إبراهيم أباالخيل، ليتمكن الموظفون من أداء اعمالهم وفق الأساليب الحديثة وبما يتماشى مع المستجدات في مجال التدريب والتنمية الإدارية.