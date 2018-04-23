التدريب التقني يطلق برنامج قياس رضا المدربين

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برنامج قياس رضا المدربين من منسوبيها لرفع مستوى الأداء وجودة التدريب للمدربين في الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة.

وأكد مدير عام هيئة التدريب بالمؤسسة المهندس عبدالعزيز بن زيد الهزاني، أنه تم نشر استبانة تقييم رضا المدربين بالوحدات التدريبية، و يجري حالياً تحليل التغذية الراجعة من هذه الاستبانة، حيث تم التأكيد على المدربين بتعبئة الاستبانة بدقة وعناية والتعبير عن وجهة نظرهم وآرائهم بكل شفافية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على الاستفادة من نتائج هذه الاستبانة في تحسين البيئة التدريبية.

وتعمل المؤسسة على عدد من البرامج والمشاريع التطويرية لرفع جودة التدريب، ومن ذلك قياس رضا العاملين في الميدان التدريبي حيث تم تصميم استبانة قياس رضا المدربين كونهم أحد أهم عناصر العملية التدريبية التي تسهم برفع مستوى أداء الوحدات التدريبية، وبما يلبي الطموحات ويسهم في تطوير بيئة التدريب التقني والمهني.

وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أطلقت مشروع هويتها الجديدة الذي يشمل إطلاق العديد من البرامج الجديدة لمواكبة التغيرات وتغيير الصورة الذهنية في مجال التدريب التقني والمهني، كما أطلقت المؤسسة برنامج التحول الاستراتيجي انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بهدف تطوير استراتيجيتها وإطلاق المبادرات والبرامج اللازمة لتحقيقها، ولرفع الوعي وتغيير المفهوم الحالي عن التدريب التقني والمهني لدى المجتمع.