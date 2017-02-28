التدريب التقني يطلق برنامج (يقظ) بالقصيم

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الرياض – البلاد

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أمس الأول برنامج “يقظ” في محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم خلال افتتاح معرض المتدرب اليقظ، بمعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد بالمحافظة.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال هذا الفصل التدريبي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الأهلية ومنها إدارة مكافحة المخدرات وإدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستشفى العام ولجنة التنمية الأهلية.

يذكر أن برنامج “يقظ” يعد برنامجاً وطنياً يهدف لتوعية وحماية المتدربين والمتدربات من خطر الانحراف الفكري والعقدي، من خلال وضع البرامج التوجيهية المناسبة، وفقاً للشريعة الإسلامية التي تخدم المجتمع وتبث روح الألفة والمحبة بين أفراده.